Jackpot de 160 millions d’euros : qui est le grand gagnant ?

Ce samedi matin, notre enquête commence sur le marché. On a demandé à des passants si c'était l'un d'eux le gagnant. Certains nous répondent timidement. Et puis nous rencontrons quelques farceurs. Il faut dire que les160 millions d'euros remportés par un joueur du Pas-de-Calais fait rêver les uns et réagir les autres. Pour un passant, il souhaite que le gagnant soit un ouvrier qui en a vraiment besoin et non pas une personne aisée qui est déjà bien installée dans la vie. Notre enquête se poursuit dans un bar-tabac. À l'intérieur, l'ambiance est légère ce samedi matin. Bien évidemment, tout le monde veut connaître l'identité du gagnant. Pour Thierry, patron du bar-tabac "Les arcades", il espère que ça soit l'un de ses clients. Le joueur qui a gagné a 60 jours pour se faire connaître auprès de la Française des jeux. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette