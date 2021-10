Jackpot de 220 millions d’euros : comment ne pas perdre la tête face à une telle fortune ?

Votre main s'est mise à trembler en vérifiant votre ticket EuroMillions. Vous avez donc coché les cinq bons numéros, gagné 220 millions d'euros et aussi un peu le vertige. Que faire ? Vincent Mongaillard, auteur du livre “Les millionnaires du loto”, va vous aider. Il a rencontré 49 grands gagnants, a écouté toutes leurs histoires et s'est même préparé pour le grand jour. “J’appelle immédiatement le service des relations grands gagnants pour me faire connaître. Après, il faut absolument que je planque ce billet qui vaut une fortune. Je crois que je vais louer un coffre-fort à la banque pour le mettre à l'abri et le récupérer jusqu’au moment où je le rendrai à la Française des jeux”. La FDJ saura en effet vous aider. “On ne leur donne pas de conseils à proprement parler. Ce sont en fait des grands points de repère avec quelques informations essentielles pour bien gérer le gain. Puis, on leur propose aussi des échanges avec la communauté des grands gagnants qui est très vivante, très riche”, souligne Isabelle Cesari, responsable des relations grands gagnants. Parmi vos camarades de bonne fortune, un Suisse, un autre Français, un Espagnol et un Anglais. Tous ont récemment gagné environ 220 millions d'euros. Vous pourriez aussi chercher des amis dans le classement des plus grosses fortunes, mais pas à la première page. Les Arnault, les Pinault et Bettencourt comptent en milliards. Vos 220 millions vous relèguent 30 pages plus loin à la 438ème place. Cela dit même prudemment investi, votre tirelire fera des petits. Un rendement de 3% et vous émargez désormais à 500 mille euros par mois.