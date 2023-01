Jacky : il a rencontré Pelé

Jacky Gourault aime bien s'en convaincre à chaque fois qu'il joue à la pétanque. "On était tellement heureux de jouer avec Pelé. C’est vrai, on l’a battu", déclare-t-il. Son fils, Phillipe Gourault, est un peu moins affirmatif. Le 9 août 1987, ici même à Blois (Loir-et-Cher), Pelé partageait avec Philippe et Jacky une partie improvisée. Ils ont échangé dans ce bar, le Marignan. Ce samedi matin, il est fermé, alors ils ont choisi un autre pour ressortir un album souvenir. Pascal, l'ami d'enfance de Philippe, était là aussi. Pour ces anciens footballeurs amateurs, l'occasion est trop belle de visionner quelques beaux gestes du Brésilien. Pelé était venu ici pour visiter l’Hexagone. Ils disputaient quelques jours avant, un match amical à Londres. "Il semblait être intéressé par les châteaux", raconte Jacky. En hommage à Pelé, à côté de la première résidence de François Ier, Jacky, Philippe et Pascal n'ont pas pu résister à une petite séance de jonglage à la brésilienne. TF1 | Reportage Y. Hovine, Q. Trigodet, E. Coppo