Les Japonais pleurent Jacques Chirac, l'ami du Japon

Le président Jacques Chirac était un grand connaisseur de la culture du Japon, pays où il s'était rendu une cinquantaine de fois. Il aimait particulièrement l'art du pays et était un grand amateur du combat de Sumo. Son ancienne interprète Miya Fujishima se souvient qu'il commentait en détail les rencontres avant le président japonais lui-même. À l'annonce de sa mort, le Japon tout entier a pleuré la perte d'un ami.