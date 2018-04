Jacques Higelin, la mort d'un poète du rock

"Je vis pas ma vie, je la chante", voilà comment Jacques Higelin avait choisi de titrer sa biographie. Cet artiste, dont les chansons racontent toutes les émotions, les pensées les plus noires à la légèreté la plus aérienne, est un personnage incontournable du rock français. Auteur, compositeur, interprète et comédien, homme engagé, Jacques Higelin est mort à l'âge de 77 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.