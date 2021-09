Yannick Jadot et Sandrine Rousseau : duel à la primaire écologiste

C’est la surprise de cette primaire. Ovationnée par ses supporters, Sandrine Rousseau pourrait devenir, dans quelques jours, la candidate écologiste à la présidentielle. Elle est arrivée deuxième derrière le favori, Yannick Jadot. Un sourire un peu crispé, car le scrutin a été plus serré que prévu. Les quatre premiers candidats sont pratiquement au coude à coude. Moins de 6 000 voix d’écart entre Yannick Jadot et Eric Piolle, quatrième. En tout cas, pour ce second tour, les électeurs auront le choix entre deux lignes politiques bien différentes.