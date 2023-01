Jamais aussi chère : les Français vont-ils manger moins de galette ?

Fabrice Collet nous accueille dans sa boulangerie, l’inflation pèse lourdement sur son activité. Sa facture d'énergie est passée de 1 400 à 6 500 euros par mois. “Nous avons besoin d'énergie pour pétrir, façonner, allonger la pâte et cuire la galette, ça représente 50 % de la galette.” a-t-il rapporté. En un an, le coût des matières premières s'est envolé. Plus 15 % pour le beurre, plus 45 % pour la farine, et plus 65 % pour les œufs. Pour maintenir ses marges, le boulanger a donc dû augmenter le prix. La galette pour trois personnes coûte désormais douze euros. C’est deux euros de plus que pour l’année dernière. En début d’année, la galette des rois est l’occasion pour les boulangers de renflouer leur trésorerie grâce à des marges confortables, mais les clients suivent-ils ? Par conséquent, vous êtes de plus en plus à vous tourner vers les galettes de grande surface. Ici, son prix n’a pas bougé, car la galette des rois est un produit stratégique. “La galette des rois, c’est un vrai produit d’appel. Leur intérêt, c’est que les gens viennent acheter la galette et font toute leur course de la semaine en même temps” selon Élisabeth Cony. Le prix des produits alimentaires a, lui, augmenté de 12 % par rapport à l'année dernière. TF1 | Reportage E. Spertino, M. Ramaugé, J. Clouzeau