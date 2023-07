Jane Birkin s'est éteinte à l'âge de 76 ans

La plus française des Britanniques n’est plus. Jane Birkin, 76 ans, a été retrouvée morte ce dimanche 16 juillet à son domicile parisien. Fin mai, la chanteuse avait annoncé l’annulation d’une série de concerts prévus cet été, expliquant alors qu’il lui fallait "encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène". Draguée par les marques (Hermès ira jusqu'à créer un sac Birkin), l'artiste s'est aussi engagée dans l'humanitaire et l'écologie. Mais elle revenait toujours à Gainsbourg, jouant ses morceaux en 2018 avec un orchestre classique : "Birkin Gainsbourg le symphonique". "Revenir une fois de plus à Serge : je n'ai pas trouvé mieux", confiait la "petite Baby Doll" qui savait si bien sublimer ses textes.