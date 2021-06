Jane Birkin en concert à Vannes

Après douze ans d'attente, les fans de Jane Birkin avaient découvert son nouvel album avec bonheur en décembre dernier. Il leur a fallu quelques mois pour entendre l'artiste le chanter sur scène. La tournée a commencé à Vannes avec son grand complice Etienne Daho. Il choisit le répertoire de Jane Birkin et mêle nouvelles chansons et classiques signées Gainsbourg. Dehors, les spectateurs sont impatients de retrouver l'une de leurs idoles. "On avait hâte de voir Jane" ; "C'est une grande dame" ; "Ça nous permet de renouer avec le spectacle vivant", complimentent certains. La jauge a été réduite à 35%. Un concert intimiste pour découvrir un nouvel album qui l'est tout autant. Jane Birkin y livre ses blessures sur des mélodies d'Etienne Daho. "J'étais en noir et blanc, et il a mis des couleurs. J'étais quelqu'un qui vivait dans le passé. Je ne voulais pas faire chier, ça tombait bien", confie l'artiste. Une entente parfaite pour un moment de communion longtemps attendu.