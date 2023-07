Mort de Jane Birkin : quand Charlotte Gainsbourg évoquait sa relation avec sa mère

Une famille depuis toujours dans le cœur des Français. Depuis sa naissance en 1971, Charlotte Gainsbourg a grandi en devant pactiser avec la notoriété de ses parents, puis la sienne. En janvier 2022, elle était interrogée par Audrey Crespo-Mara dans Sept à huit à l'occasion de la sortie de son documentaire Jane par Charlotte. L'occasion pour elle de revenir sur l'amour qu'elle portait à sa mère. "C’était une déclaration d’amour un peu déguisée. On se dit 'je t’aime' à des moments critiques. Je crois que ça arrive à beaucoup de gens. On a une facilité à se faire des déclarations par le biais d’une caméra ou d’un micro", racontait Charlotte. Dans le film, elle retournait, avec Jane, dans la maison du couple Gainsbourg-Birkin, de la rue de Verneuil à Paris. La muse du chanteur, compositeur et interprète n'y était jamais retournée. "Je réalise [à ce moment-là] que cela fait 30 ans qu'elle n'a plus remis les pieds là-bas. C'est une mémoire hyper douloureuse que je lui ravive", racontait la fille de Jane et Serge.