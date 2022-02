Japon : à la découverte du taiko avec les musiciens de la troupe "Kodo"

C'est un son comme la foudre. Avec ses 700 kilos de bois et de cuir, le odaïko, roi des tambours japonnais est si difficile à frapper. Il n'est utilisé qu'en solo de dix minutes dans les concerts. "Quand je joue, c'est physiquement très éprouvant. Je me sens sur le point de m'évanouir, mais je m'accroche. Il y a deux personnes en moi : une qui veut tout donner et l'autre qui me fait garder le contrôle", décrit l'un des membres de la troupe "Kodo". Les 37 musiciens de ce groupe sont considérés comme les maîtres absolus du tambour. Depuis 40 ans, ils ont donné 6 500 concerts dans 52 pays, quasiment tujours à guichets fermés. Pour faire partie des "Kodo", la sélection est rude. Au centre de formation, après le ménage tous les matins, les apprentis courent six kilomètres. Car cette musique demande un corps d'athlète. Quoi de mieux qu'une île pour vire cette passion bruyante sans déranger personne. Dans les années 80, les premiers musiciens de la troupe créèrent à Sado un village consacré au tambour. Depuis, les candidats viennent de tout l'archipel. Règle d'or : manger en silence assis sur les chevilles. "Le téléphone est strictement interdit ici. Du coup, je communique par lettre avec mes parents. On peut d'autant plus se concentrer avec le taiko". Les apprentis étaient sept il y a un an, ils ne sont plus que trois. Leurs amis les plus proches se nomment tambour, flûte et danse. Les entraînements durent six heures par jour. Dernières répétitions avant une tournée mondiale. Dans quelques jours, les musiciens de Kodo quitteront leur île, et leurs tambours résonneront en Europe. TF1 | Reportage C. Simon, L. Belin, P.E. Delétrée, A. Franceschi, A. Popuri