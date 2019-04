Japon : à la recherche de l'âme sœur

Avec 126 millions d'habitants, la population de ce pays commence à régresser. Le Japon a l'un des taux de natalité les plus faibles du monde. Les célibataires n'y ont jamais été aussi nombreux. Les deux tiers des Japonais âgés de 18 à 34 ans sont des cœurs à prendre. Entre "Konkatsu" et agence matrimoniale, comment y rencontre-t-on l'âme sœur ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.