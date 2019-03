Japon : Carlos Ghosn traqué par les objectifs

Depuis sa libération, le 6 mars 2019, Carlos Ghosn fait l'objet d'un acharnement médiatique. Ses moindres faits et gestes sont filmés par des dizaines de caméras. Même le cabinet de son avocat est cerné par les télévisions japonaises qui sont à la recherche de la moindre nouveauté sur l'ex-PDG de Renault-Nissan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.