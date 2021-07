Japon : coulées de boue meurtrières

La ville d'Atami au Japon a dû être évacuée, mais il est trop tard. Une vague immense déferle. Le torrent de boue charrie des véhicules, des pylônes électriques et des maisons entières, 300 d'entre elles sont balayées en quelques secondes. Dans cette ville de 37 000 habitants, les piétons doivent s'enfuir pour rejoindre les étages des maisons encore debout. "J'ai vu les gros pylônes électriques là-haut qui remuaient dans tous les sens. J'ai eu à peine le temps de me demander ce qui se passait, la coulée de boue était déjà là. J'ai vraiment eu peur", témoigne une habitante. Ce véhicule, dans la vidéo en tête de cet article, échappe à la première coulée de boue, mais il y a ensuite une deuxième vague. Pendant qu'il s'éloigne, le torrent gonfle de nouveau. La catastrophe recommence avec une force décuplée. Les piétons, eux, voient s'avancer dans leur direction des maisons qui semblaient jusque-là épargnées. Plus d'un mois de précipitation se sont abattues à Atami ces dernières 48 heures. L'armée intervient pour chercher des survivants. Vingt personnes sont portées disparues et deux sont décédées. La saison des pluies est toujours dangereuse, mais personne n'imaginait un tel glissement de terrain. Les autorités ont relevé le seuil d'alerte et accéléré toutes les opérations d'évacuation dans la région.