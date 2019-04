Le Japon entre dans une nouvelle ère

Au Japon, il a fallu une loi d'exception pour que l'empereur Akihito, 85 ans, cède de sa propre initiative son trône à son fils ainé Naruhito. Une abdication extrêmement rare. Selon la tradition, l'Empire du soleil levant va donc basculer dans une nouvelle ère. Celle-ci sera associée à l'époque "Reiwa", que l'on traduira "ordre et harmonie". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.