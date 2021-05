Japon : la fronde anti-JO

L'épreuve d'athlétisme en préparation des Jeux olympiques sous haute sécurité, car au Japon, ce ne sont pas les acclamations du public qu'on entend, mais des protestations des opposants aux jeux. Les policiers ont très nombreux et tendus. Ces derniers mois, tous les sondages sont sans appel, 60 à 80 % des Japonais en veulent plus des olympiades cet été. Une tension inhabituelle au Japon. À l'intérieur du stade olympique, la compétition n'est pas perturbée. Dans la ligne des mires des manifestants, le CIO. Son président l'a bien compris. Il vient d'annuler sa prochaine visite au Japon. Les Japonais s'inquiètent de l'arrivée de milliers d'athlètes étrangers, coach et accompagnateurs, en tout 60 000 à 90 000 visiteurs. Eux, auront la chance d'être vaccinés, alors qu'aujourd'hui, seulement 3% des Japonais ont reçu au moins une dose. Les procédures de validation des vaccins sont très longues au Japon. À l'heure actuelle, seul celui de Pfizer est autorisé. Le gouvernement a tardé à acheter les doses. Il est très critiqué. La fronde anti-JO est soutenue par le personnel médical qui fait face à une explosion des contaminations. Une centaine de décès par jour dans l'un des pays qui compte le plus de personnes âgées. Les places en réanimation sont saturées. Or, une trentaine d'hôpitaux doivent être réquisitionnés pour les jeux. Inadmissible selon celui-ci. Le directeur avait fait afficher une pancarte "Renoncez aux JO". Un engagement rare dans ce pays, où il est mal vu de critiquer en public. Pour l'ensemble des jeux, 10 000 infirmiers bénévoles devraient même être appelés. Autant de personnes en moins pour lutter contre le virus.