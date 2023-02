Japon : le pays des montagnes sacrées

Sous le pinceau de maître Mitsefuji, la calligraphie est un art. Il utilise de l'encre et de l'écume pour raconter la mer sur une page blanche. Le sens des mots peut prendre des nuances différentes selon la manière de les écrire. Ainsi, la mer agitée s'écrira différemment qu'une mer calme et majestueuse même si elles utilisent le même caractère kanji et le même signe. La route nous mène vers le village de Haguro. L'occasion d'une parenthèse dans ce carnet du Japon lors d'une rencontre avec un sacré personnage. Sylvain Guintard vient de Chambéry. Depuis 40 ans, il est adepte du shugendo, une branche très ancienne du bouddhisme japonais. Il a pris six mois pour faire le tour des montagnes sacrées du Japon. Dans un décor de grands cèdres, Sylvain est une attraction avec sa tenue blanche traditionnelle, le chapeau et le pompon. Il n'y a plus beaucoup de vrais yamabushi au Japon. Il parle parfaitement le japonais. On fait avec lui un voyage dans la nature et dans le temps en savourant chaque halte. On découvre ainsi un patrimoine exceptionnel comme la pagode à cinq étages. Elle est faite de pièces de bois assemblées et chevillées, sans aucun clou pour pouvoir osciller. Elle résiste ainsi aux tremblements de terre depuis sept siècles. Chaque pas et chaque pierre est une manière d'entrer dans l'histoire. Les pèlerins empruntent ce chemin depuis plus de mille ans. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, T. Gippet