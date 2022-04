Japon : les patrons jouent les cupidon

À Tokyo, c'est le même spectacle chaque jour. Les Japonais travaillent 40 à 44 heures par semaine et ne prennent quasiment pas de vacances. À ce rythme, la vie privée est oubliée. Un Japonais sur trois est célibataire et les couples ne font plus d'enfant. Face à l'état d'urgence sentimental, les patrons ont décidé de prendre les choses en main. Près de 900 entreprises proposent une application de rencontres d'un nouveau genre à leurs salariés. Seuls leurs employés y ont accès. À 25 ans, Mayu Ueta a accepté l'ai de ses patrons. Employée d'une entreprise de journaux, elle ne cherche pas une historie d'un soir, mais l'amour de sa vie. Pour trouver quels employés feraient le couple idéal, l'application utilise une intelligence artificielle qui analyse le goût des utilisateurs. Et propose même d'envoyer un texto aux potentiels amoureux. Le coût de l'abonnement est de 45 euros par mois. Le patron de Mayu n'est pas désintéressé. Un salarié heureux en ménage travaille mieux. Les Japonais ont longtemps préféré les agences matrimoniales. Mais c'est grâce à une application internet que ces deux personnes se sont rencontrées. Aujourd'hui, ils sont mariés et ont un fils. Et pour entretenir leur amour, ils se sont promis de toujours prendre du temps pour eux. T F1 | Reportage C. Simon, A. Popuri