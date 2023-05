Japon : les robots sont partout !

Au Japon, les robots font partie du quotidien des habitants. Dans cet hôtel, les clients sont accueillis non pas par un humain, mais par un robot. En quelques secondes, sans l’aide d’un employé, la clé de votre chambre est prête. Une curiosité pour les touristes et une économie pour l’hôtel : ce sont deux employés de moins à payer. Au Japon, cette concurrence n'effraie pas. Le robot y est considéré comme un allié au service des humains. Dans une maison de retraite de Tokyo, Pepper l’Android accompagne l’aide-soignante pour l’atelier gymnastique. Sur l'archipel, près d’un habitant sur trois a plus de 65 ans, ce nombre devrait encore augmenter. D’ici 2040, il faudra 700 000 aides-soignants supplémentaires. Une main d'œuvre difficile à trouver, les robots seront peut-être la solution. Pour les Japonais, les robots ont une âme. À 500 kilomètres de Tokyo, une famille a payé plus de 7 000 euros pour deux Androids Lovot. L’objectif est d’apporter une compagnie à leur fils grâce à ces robots qui s'adaptent aux émotions. Ils évoluent en permanence grâce à une intelligence artificielle. Les Androids sont de plus en plus autonomes. TF1 | Reportage A. Bergère, G. Chanéac