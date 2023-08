Japon : l'impossible retraite

Au Japon, partir à la retraite s’étale en moyenne entre 60 et 70 ans. Plus le départ est différé, plus la pension est levée. Mais celle-ci reste bien maigre pour de nombreux Japonais. Alors dans la construction, les travaux publics ou les commerces, on trouve beaucoup de seniors. Cette ancienne comédienne a 82 ans. Et pour joindre les deux bouts, elle donne encore des cours de théâtre. Avec un peu moins de 1 000 euros par mois, pension comprise, elle critique un État japonais qui donne peu aux seniors mais leur demande beaucoup. Au Japon, le vieillissement de la population coûte de plus en plus cher. Ce docteur connaît les chiffres par cœur. Les dépenses de santé pour les plus de 65 ans ont doublé en 20 ans. Et l’offre ne suit pas. Obtenir une place dans une maison de retraite est un casse-tête. Alors dans ce service, on accueille les personnes âgées uniquement dans la journée. Ici, on apprend aux seniors à rester autonome le plus longtemps possible. Mais comment financer de tel service quand la population active, celle qui alimente la caisse de l’État, est proportionnellement de plus en plus réduite ? TF1 | Reportage F.X. Ménage, J. F. Drouillet