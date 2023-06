Jardin d'été : des plantes économes en eau

Entre les statices, extrêmement mellifères, les immortelles argentées, les agapanthes bleues ou encore les gauras, un point commun, leur faible consommation d’eau. Un avantage largement signalé pour que les consommateurs repèrent facilement les nouvelles stars du jardin. Préoccupation majeure du public, quelle substitue aux pelouses racornies ? Voici une solution : des plantes grasses, basses, entre lesquelles on circule avec des pas japonais par exemple. D’autres pépites existent dans ce jardin sec, en image. Une prairie fleurie, le propriétaire du jardin à Port-de-Bouc, François, en a rêvé. Patrick Bossa, paysagiste de « BAO GARDEN », à Pertuis (Vaucluse), a comblé ses vœux. Tout autour, des plantes résistantes à la sécheresse. Un mélange de fleurs et de graminées. Plus de 300 espèces, dont Yann Erhel, jardinier expert « Botanic » à Saint-Mitre-les-Remparts dans les Bouches-du-Rhône, livre les secrets. Selon lui, petite feuille, petit arrosage et grosse feuille gros arrosage. Excellent indicateur aussi, la couleur de la plante. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, J.F Drouillet