Jardiner sans se ruiner

À Rouen (Seine-Maritime), au jardin des Plantes ce week-end, c'est la foule. C'est la journée des jardiniers. Beaucoup de pépiniéristes professionnels exposent et vendent leur production. Mais un autre coin attire de nombreux visiteurs : le vide jardin. Des particuliers viennent vendre leurs plants et leurs graines ainsi que leurs vieux outils, et tout le monde y trouve son compte. Les acheteurs font des affaires, les vendeurs, eux, s'amusent beaucoup. Ce rendez-vous est aussi l'occasion pour les uns et les autres de discuter, de donner des conseils, d'échanger. Ophélie Damblé, pépiniériste dans la région parisienne, est un adepte de ces échanges. De plus en plus de mairies ou de bibliothèques ont, en effet, un espace où les particuliers peuvent déposer leurs graines et en trouver d'autres gratuitement. Et pour jardiner sans se ruiner, Ophélie est aussi une adepte de la récup. Faire pousser ses légumes en période d'inflation séduit de plus en plus de jardiniers novices, car échanger avec les plus expérimentés est le meilleur moyen d'éviter les erreurs. Alors, n'hésitez donc pas à demander des conseils aux jardiniers. La plupart du temps, ils adorent ça ! TF1 | Reportage C. Chapel, X. Boucher, L. Gorgibus