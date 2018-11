Jarsy : un gilet fluorescent pour les cueilleurs de champignons

En Haute-Savoie, en pleine saison de chasse, un jeune homme a été accidentellement tué par un chasseur. Pour le maire de la commune de Jarsy, les annonces répétées de vigilance lors d'une balade en forêt ne suffisent pas. Il a pris un arrêté obligeant les randonneurs et les cueilleurs de champignons à porter un gilet fluorescent lors de leur sortie. Cette décision a créé une polémique, notamment chez les vacanciers. Par ailleurs, cet arrêté est symbolique car aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.