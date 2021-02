Jauge à 5 000 personnes assises pour les festivals d’été : comment vont-ils s’organiser ?

À condition de ne pas être plus de 5 000, les festivaliers obtiennent l'assurance de pouvoir se rassembler. Cela s'ils se tiennent à bonne distance, qu'ils s'asseyent et qu'ils restent masqués. Des conditions qui ont conduit certains d'ores et déjà à jeter l'éponge. La musique métal ne peut se vivre sagement assis, le festival Hellfest est annulé, comme Solidays et très probablement les festivals de musique électronique. Mais à Carhaix, si on est loin de pouvoir accueillir les 270 000 personnes aux Vieilles Charrues, on reçoit la nouvelle comme une onde très positive. Être agile et inventif, c'est ce qui attend les directeurs de festival. À Avignon, il n'y a pas vraiment de problème de jauge, car le Palais des papes ne peut contenir plus de 2 000. Il faut comprendre l'incidence de ces festivals sur tous les territoires. Des chercheurs ont mesuré l'impact en 2020 de l'annulation des 3 000 rassemblements de l'été, que ce soit pour l'hôtellerie, la restauration ou encore les transports. Ils ont relevé 2,6 milliards d'euros de perte dans tout le pays. Tous savent donc déjà que les 30 millions d'aides annoncées seront très insuffisantes.