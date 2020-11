"Je ne suis pas là pour compter" : des prêtres refusent la jauge de 30 fidèles

Habituellement, ils sont 150 pour la messe du samedi dans une église pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes. Ce soir, en théorie, pas plus de 30 fidèles pour respecter la jauge fixée par le gouvernement. Une mesure inapplicable pour ce curé soutenu par les évêques de son diocèse. "Je ne suis pas là pour compter, je ne suis pas là pour faire la police. Je suis surtout là pour accueillir les gens. Si des gens veulent venir, ils sont les bienvenus", se confie Jean-Baptiste Gless, curé de la paroisse de Douarnenez-Saint-Tugdual (Finistère). Même incompréhension du côté des croyants. "Les gens s'étalent le maximum, je ne pense pas qu'on soit trop en danger". À Tréboul, le nombre de messes a tout de même été doublé ce week-end pour accueillir plus de monde. Tout comme au Chesnay-Rocquencourt en région parisienne. Ce soir, hors de question de refuser les paroissiens. Au total, ils étaient 90. "Dans cette église où il pourrait y avoir 1 200 places, on bloque, non pas à 30, mais à 220", explique Grégoire de Maintenant, curé de la paroisse. Une décision là aussi soutenue par les évêques de cette paroisse. L'Église catholique a saisi le Conseil d'Etat pour demander la suspension de cette limite à 30 personnes, jugée disproportionné et discriminatoire. Réponse attendue au plus tard ce dimanche 29 novembre.