"Je propose le blocage des prix parce que les gens sont en train de couler", affirme Jean-Luc Mélenchon

Interrogé sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon estime que "la France doit être non alignée. Ni les Russes ne doivent entrer en Ukraine, ni les Américains ne doivent annexer l'Ukraine dans l'OTAN". Pour le candidat La France Insoumise à l'élection présidentielle, le maître mot, c'est le "désescalade". "Je reproche au président Macron d'avoir fait monter le ton à un moment donné que la France doit défendre l'intégrité du territoire ukrainien. Ça me paraît complètement excessif". L'intérêt de la France, ce n'est pas de transformer la Russie en adversaire, prévient-il. Les équipes du JT 20H ont dressé le portrait de Jean-Luc Mélenchon, lui qui est entré en politique à la faveur de mai 68. Il a tenu pourtant à soulever deux oublis. "Le premier c'est que j'ai écrit presque 20 livres. Dans ma vie c'est important, c'est un temps considérable. Mon travail de philosophie politique est absent. Et le deuxième, c'est un sujet de fierté, dit-il. "J'ai une décoration de l'Argentine parce que j'ai réussi à sortir deux femmes d'un camp de torture sous la dictature du général Videla". Jean-Luc Mélenchon est à sa troisième candidature à la présidentielle. Ce serait la bonne, assure-t-il, parce que c'est ce qui nous a paru le plus adapté au contexte. Découvrez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.