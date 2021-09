"Je serai la présidente de la défense des libertés", promet Marine Le Pen

Sur notre plateau, Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle 2022, est revenue sur son affiche de campagne, désormais de couleur verte. "Il n'y a pas mention du Rassemblement national parce que je le rappelle, l'élection présidentielle dans la 5e République, ce n'est pas une élection de parti, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple. Donc c'est une relation directe qui s'instaure entre le peuple et le candidat ou la candidate", a-t-elle expliqué. Elle a expliqué le choix de son slogan "Libertés Chéries" , mot utilisé en ce moment par les anti-vaccins et les anti-pass sanitaires. Pour la candidate soutenue par le Rassemblement national, "tous les Français aspirent en réalité au retour de la liberté, de leur liberté. Il y a vraiment un sentiment d'étouffement dans notre pays. Et c'est vrai que ces grandes manifestations ne peuvent pas être traitées avec mépris quand il existe un malaise à ce point, il faut entendre ce malaise". Marine Le Pen a aussi profité de cette interview pour attaquer le président de la République. "Emmanuel Macron a renié la liberté des Français au fur et à mesure de son mandat. Et il est temps de réoxygéner notre pays, car la liberté, c'est notre valeur fondamentale, c'est la valeur fondamentale de notre civilisation", a-t-elle déclaré. Revoyez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.