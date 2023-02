Je t'aime : les mots pour le dire

Des façons de le dire, il y en a dans toutes les langues. Des mots, pas toujours facile à prononcer. "Le langage de l'amour est l'un des langages qui reste le plus stable à travers le temps, à travers les siècles. Le français a cette particularité-là, que c'est toujours la même déclaration d'amour dans un couple, tant que le couple marche", explique Julie Neveux, linguiste, auteure du livre "le Langage d'amour", aux éditions Grasset. Parce que je t'aime n'a pas d'équivalent. Pas de synonyme. Si vous roucoulez, peut-être que la passion vous envahit, que la tendresse vous submerge. Mais ces mots n'ont pas tout à fait le même sens. Pour le dire, on trouve parfois des subterfuges, numérique par exemple. Comme Éloïse et Simon, qui on fait connaissance sur un célèbre site de rencontre et ont longtemps correspondu par écrit, via leurs téléphones portables. Pour vivre cet amour, il serait donc moins facile de le dire que de l'écrire. Demandez donc à Laurie. Elle tient un atelier de reliure. Elle a ainsi relié les courriers les plus chers à son cœur, comme une inspiration. Alors si vous n'osez ni le dire, ni l'écrire, en couple ou en famille, faites-le ressentir ! TF1 | Reportage S. Millanvoye, J. F. Drouillet