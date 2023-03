"Je verrai toujours vos visages" : le face-à-face entre victimes et délinquants

Des victimes qui peuvent dire droit dans les yeux à des braqueurs ce qu'ils ont sur le cœur. En face, des auteurs qui cherchent à apporter des réponses. La réalisatrice a voulu mettre en lumière un dispositif récent et méconnu, il n'existe dans le pays que depuis 2014. Tous ont intégré volontairement, sans contrepartie ce groupe de parole. Les auteurs n'ont pas de remise de peine, cela s'appelle "la justice restaurative". "La justice restaurative s'occupe de la répercussion des faits ou du passage à l'acte (...) et comment les gens l'ont ressenti", explique la réalisatrice, Jeanne Herry. Nous avons voulu rencontrer des personnes passées par ce dispositif. Virginie, victime de violences conjugales, était en état de sidération et repliée sur elle-même avant d'accepter la justice restaurative. Rémi, à lui était reconnu coupable de violences conjugales et condamné à deux ans de prison avec sursis. Il a senti le besoin de réparer ce qu'il avait brisé. Il s'est préparé longuement avant de rencontrer les victimes. C'est l'une des vertus de la justice restaurative, les auteurs ayant en tête les souffrances des victimes ne récidivent pas ou peu. TF1 | Reportage S. De Vaissière, O. Stammbach