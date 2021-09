"Je veux une République sociale et laïque", Fabien Roussel

Il faut savoir avant tout que la fête de l'Humanité qui a lieu à la Courneuve (Seine-Saint-Denis) est un grand rendez-vous national et populaire. Durant l'événement, on vit la fraternité. Beaucoup de concerts vont se produire, notamment Alain Souchon, IAM ou encore Louis Chedid. D'autre part, c'est aussi "un grand rendez-vous où l'on fait de la politique et où l'on discute ensemble de la France dans laquelle nous voulons vivre", précise Fabien Roussel. De ce fait, à l'occasion des échéances présidentielles et législatives qui vont venir, c'est important de pouvoir débattre entre les forces de gauche, mais aussi avec les candidats de la droite. Et cela "parce que nous avons des projets complètement différents. Et nous, nous voulons mettre l'être humain, la planète, la jeunesse, au cœur de notre projet pour la France", affirme-t-il. Ce samedi après-midi, le Parti communiste va présenter l'une des lignes fortes de son programme. Cela concerne les emplois précaires et les temps partiels subis par certaines professions. Fabien Roussel, candidat à la présidentielle explique l'idée principale de ce programme.