Jean Castex en déplacement à Nice sur le thème de l'insécurité

Le gouvernement est désormais rattrapé par le sujet de l'insécurité. Après Dijon et Bayonne, c'est au tour de Nice de subir plusieurs faits de violences. En moins d'un mois, une troisième fusillade a éclaté en plein cœur du quartier des Moulins lundi dernier. Arrivé sur place dans la matinée, Jean Castex était au contact direct d'une population exaspérée. Et comme Matignon avait promis des annonces, c'est dans un commissariat, devant les forces de l'ordre, qu'elles ont été dévoilées.