Jean Castex : "la priorité c'est la protection de la santé de nos concitoyens"

Le Premier ministre a dit comprendre "la lassitude des citoyens, ainsi que la difficulté des uns et des autres". Il a rappelé par la suite qu'il s'agit de "lutter contre une épidémie qui, en France comme en Europe, a pris des proportions dramatiques". Il ajoute aussi que "les services de réanimation seront saturés d'ici quinze jours si nous n'agissons pas de manière très énergique. D'où la décision prise par le président de la République la semaine dernière de ce reconfinement". Sur le reconfinement, Jean Castex a martelé qu'il est "absolument indispensable de le respecter. Précisément, pour obtenir des résultats et pour enrailler cette vague épidémique". Le chef du gouvernement a rappelé que "la logique du confinement, c'est que le maximum de personnes reste chez elles". L'objectif étant de "limiter au maximum les possibilités ou les occasions de sortir, de se répartir, qu'il y ait des flux, des interactions et qu'il y ait des gens qui se croisent". Au sujet de la réouverture des petits commerces, Jean Castex a rappelé que sa méthode a toujours été la concertation. Par la suite, il a fait savoir que "nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées, car c'est beaucoup trop tôt". Il a insisté sur la nécessité de respecter le confinement, car "il en va de la survie de l'économie et de notre santé collective". Pour les commerçants, le chef du gouvernement a également évoqué "vingt milliards de crédits supplémentaires" pour venir au secours de tout le secteur. "On va les soutenir massivement pour qu'ils ne mettent pas la clef sous la porte" a-t-il précisé.