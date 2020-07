Jean Castex : les grandes lignes de sa feuille de route

Jean Castex a plusieurs priorités et l'hôpital en fait partie. Pour sauver l'économie, il prévoit un plan de relance d'une dizaine de milliards d'euros avec des incitations financières à l'embauche. La baisse de certaines taxes pour les entreprises est également à l'étude. Le nouveau Premier ministre veut aussi miser sur l'écologie pour sauver l'économie. Concernant les retraites, la réforme est maintenue.