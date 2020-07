Jean Castex : les grandes lignes de sa feuille de route

À peine nommé à Matignon et dès le lendemain sur le terrain. Jean Castex a choisi de faire son premier déplacement dans une entreprise. Il s'est rendu à Corbeille-Essonne pour marteler à nouveau que l'économie et la relance seront ses priorités. Auparavant, il a passé de longues heures avec Emmanuel Macron pour peaufiner son gouvernement. Alors, quelle sera la touche Castex, lui, haut fonctionnaire, élu local, mais jamais ministre ? Comment compte-t-il procéder ?