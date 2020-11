Jean Castex : "Nous mettrons tous les moyens nécessaires" pour lutter contre le terrorisme islamiste

Invité du 20H de TF1, le Premier ministre a présenté quelques solutions pour lutter contre le terrorisme islamiste dans l'Hexagone. "Il faut que nous soyons tous unis sur la base de nos valeurs, de notre histoire, pour faire face à ce phénomène. Avant de faire des lois, il y a des réponses tout à fait immédiates. Nous avons augmenté les forces de sécurité intérieure pour protéger nos concitoyens. Ça c'est le premier acte", a-t-il déclaré. "Le deuxième, c'est tout ce qui concerne l'anticipation et la surveillance. Jamais un gouvernement, comme depuis 2017, n'avait renforcé autant les effectifs affectés au renseignement. Et avec des résultats : près d'un attentat par mois est déjoué. Malheureusement, on ne peut pas les déjouer tous. Mais j'ai décidé encore de renforcer cette fonction renseignement car elle produit des résultats et elle doit en produire encore davantage", a poursuivi Jean Castex. Enfin, le Premier ministre a insisté sur le fait qu'"il faut attaquer le mal à la racine. Les écoles clandestines, nous en fermons, nous allons continuer à en fermer. Les fausses associations qui vont du lavage de cerveau, nous allons les dissoudre. Les réseaux sociaux, nous devons impérativement renforcer notre législation... Nous y mettrons tous les moyens nécessaires".