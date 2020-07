Jean Castex : son parcours, sa personnalité

En avril 2020, Jean Castex était nommé par Édouard Philippe pour organiser le déconfinement. Aujourd'hui, il prend sa place à Matignon. Âgé de 55 ans, le nouveau chef du gouvernement est jusque-là délégué interministériel aux JO de 2024 et maire de Prades, une commune de 6000 habitants dans les Pyrénées-Orientales. Homme de droite, élu local, haut fonctionnaire au profil de techno-pragmatique... Il a le profil pour accompagner Emmanuel Macron jusqu'à la fin du quinquennat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.