Jean-Claude Villemain: "Au vu des chiffres, j'ai pris une décision radicale pour empêcher de revivre ce que nous avons vécu au mois de mars"

En mars dernier, Creil était l'un des tout premiers foyers épidémiques du Covid-19. Récemment, son maire a décidé de rendre obligatoire à tous et partout le port du masque. Une décision qu'il qualifie de radical, mais qui va empêcher de revivre ces épisodes de pandémie. Cependant, certains Creillois ne comprennent pas cette mesure. Que lui leur répond-il ? N'a-t-il pas peur que le Conseil d'Etat ne vienne casser cette décision ?