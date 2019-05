Jean Darbo, 11 ans, dans le sillage de Michael Phelps

Jean Darbo n'a que onze ans, mais il suscite déjà de grands espoirs chez ses entraîneurs. Ce jeune champion français de natation s'est d'ailleurs installé aux États-Unis, patrie du plus grand nageur de tout le temps, Michael Phelps. Un modèle dont il dépasse déjà les performances aux mêmes âges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.