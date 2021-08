Jean Dujardin : "Les OSS, c'est aussi parler d'une époque pour parler aussi d'aujourd'hui"

Le troisième volet d'OSS 117, "Alerte rouge en Afrique noire", sortira en salles à partir du 4 août. La toute première projection a eu lieu en clôture du Festival de Cannes, alors que le film est prêt depuis un an et demi. En cause, la crise sanitaire liée au Covid-19. Comment Jean Dujardin a-t-il vécu cette libération ? "Il y a eu effectivement une grosse frustration pendant un an et demi. Et enfin, on a eu un peu la caresse. Présenter OSS 117, une comédie à Cannes, dans une salle de 2 300 personnes, c'était quelque chose", confie l'acteur. L'Afrique dans les années 80, c'est le nouveau terrain de jeu d'OSS 117, et Hubert Bonisseur de la Bath nous prouve qu'il n'a pas beaucoup changé. Il est stupide et outrageusement sûr de lui, mais dans ce troisième volet, il va devoir composer avec un nouveau venu, OSS 1001 incarné par Pierre Niney. À travers les deux espions, le film met en avant un conflit de générations. Pour Jean Dujardin, "Les OSS sont des prétextes pour voir des conflits, avec lui-même, avec le temps qui passe, avec les femmes, avec les homosexuels, avec les thèmes de société (...) ce n'est pas tellement pour l'intrigue qu'on vient voir les OSS, c'est aussi pour traverser toutes ces zones-là, parler d'une époque pour parler aussi d'aujourd'hui". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.