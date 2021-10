Jean-Louis Borloo : Bernard Tapie "était un leader, mais c'était un type qui n'avait aucun égo"

Ce dimanche 3 octobre 2021, Jean-Louis Borloo a rappelé que Bernard Tapie était génial et talentueux, notamment devant les caméras de Claude Lelouch, au stade Vélodrome en coupe d'Europe, sur le vélo de Bernard Hinault, sur la transatlantique, en musique et en comédie. Il explique cela par un fond, la générosité, l'envie de faire et la capacité à fédérer des équipes. "Tout ça, c'est des affaires d'équipe" a-t-il précisé. Interrogé sur le nombre d'échecs de Bernard TAPIE, Jean-Louis Borloo préfère parler de détracteurs. Sur ce point, il a rappelé que pendant que Bernard Tapie était agressé par ces deux cancers, les harceleurs n'ont pas arrêté. Ceux qu'il a qualifié de "petite France rétrécie". Jean-Louis Borloo reconnaît toutefois que "d'une certaine manière, Bernard était insupportable", le décrivant comme une synthèse de Jean-Paul Belmondo, de Johnny Hallyday, d'Alain Delon, qui en plus serait ministre de la ville, pilote automobile, patron d'une équipe de vélo, d ski et champion d'Europe.