Jean-Louis Georgelin : l'hommage de son village

Avec Notre-Dame, l'autre grand projet du général Georgelin est de restaurer la petite église d'Aspet (Haute-Garonne), où il a été baptisé. Alors, ce dimanche matin, la messe lui a été tout naturellement dédiée. "Nous allons continuer avec lui parce qu'il va nous soutenir", dit Nicole Flouquet-Ortet, membre de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Aspétois. Il a grandi dans sa maison, à deux pas de l'église. Cyril, son voisin, s'est souvenu l'avoir rencontré il y a deux jours, comme tous les matins. L'annonce de la mort de l'enfant du pays a rapidement fait le tour du village. Dans le commerce où il avait ses habitudes, on en reparle encore avec émotions. Alain Biétry, son ami, a été son fidèle compagnon de randonnées. Il est attristé aujourd'hui de ne plus jamais arpenter la montagne avec lui. "C’était un choc… C'était l'emblème de notre pays, de notre village dont nous étions fiers", dit-il. Le général Georgelin sera inhumé la semaine prochaine à Aspet. TF1 | Reportage P. Michel, C. Bélard