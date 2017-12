Jean-Luc Bertrand fait la magie autrement

C'est un homme qui manie parfaitement l'art de la magie. Mais contrairement à la tendance de ces dernières années, ses tours ne ressemblent pas à des spectacles hollywoodiens. Jean-Luc Bertrand pratique une nouvelle magie où humour et blague de potache tiennent une place prépondérante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.