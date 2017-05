Jean-Luc Godard, Barbara... le Festival de Cannes fait la part belle au biopics  

Jean-Luc Godard, père de la Nouvelle Vague, héros d'une comédie ! Michel Hazanavicius a osé. Le pitch : 1968, le cinéaste devient militant politique et son couple se délite. Résultat, un hommage pop et enlevé avec un Louis Garrel en Jean-Luc Godard plus vrai que nature. Autre ton, autre biopic sur la croisette : celui de Barbara, emmené par Jeanne Balibar. Le film joue la confusion entre la chanteuse et l'actrice.