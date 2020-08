Jean-Luc Mélenchon : "Ce qui est important, c'est l'union du peuple français"

Plusieurs partis politiques tiennent leurs universités d'été ce week-end, à l'instar de la France insoumise, en réunion dans la Drôme depuis vendredi. Jean-Luc Mélenchon, son leader, a fait un discours ce dimanche. Par ailleurs, face à l'appel d'Éric Piolle sur l'union de la gauche, il a expliqué qu'"on a besoin de créer une ambiance de fraternité et d'échange". Mais pour lui, l'important c'est l'union du peuple français, et ce n'est pas encore fait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.