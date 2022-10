Jean-Luc Mélenchon et ses partenaires organisent leur marche contre la vie chère

Cette marche contre la vie chère et l'inaction politique est à l'initiative des partis politiques. Les syndicats français des salariés, eux, ont choisi la journée du mardi 18 octobre. À chacun sa journée de mobilisation. Même si certains candidats vont participer à la marche de ce dimanche après-midi à Paris, ça ne sera pas le cas de la CGT. Les organisateurs sur place assurent que ce sont bien les mêmes combats et les mêmes mesures qui sont défendues, notamment l'augmentation des salaires et la retraite à 60 ans. Mais la marche veut rassembler plus largement, ce qui a déjà été constaté dans le cortège. On peut y rencontrer des étudiants, des lycéens, mais également des militants de la cause environnementale, ou encore des demandeurs d'emploi. Ce dimanche après-midi, les autorités attendent 30 000 personnes à Paris. Les partis politiques ont affrété plus de 80 bus qui viennent de tout le pays. L'enjeu est clair, faire une démonstration de force et amplifier la contestation sociale. Certains appellent déjà à une grève générale à partir de mardi et pour les jours suivants. TF1 | Duplex M. GUÉNÉGAN