Jean-Luc Mélenchon : nouvelles accusations et contre-attaque

Décidément, la semaine a été agitée pour La France Insoumise et son chef de file, Jean-Luc Mélenchon. Après les perquisitions houleuses au siège du parti le mardi 16 octobre 2018, de nouvelles révélations sur d'éventuelles surfacturations de service lors de la campagne présidentielle de 2017 ont été faites. Elles concernent des prestations de communications particulièrement chères. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.