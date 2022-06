Jean-Luc Mélenchon renvoie la canicule à l'inaction politique de la majorité présidentielle

La campagne pour le second tour des législatives touche presque à sa fin. La vague de chaleur extrême qui s’abat sur le pays est devenue un sujet de débat pour les candidats. Jean-Luc Mélenchon a qualifié cet épisode de forte chaleur de "canicule politique". "Si on crève de chaud et qu'on est incapable de protection, c'est que tien n'a été organisé", a-t-il ajouté. Il a également insisté sur le bilan climatique d'Emmanuel Macron tout en mettant en avant leurs propositions. "Si nous obtenons la majorité dimanche soir, nous allons nous occuper de tout ça lundi dès la première heure pour qu'on sorte moins mal possible de la canicule et de ses effets sur tout le pays", a-t-il déclaré.