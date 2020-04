Jean-Luc Mélenchon sur le port du masque : "Il vaut mieux" que le gouvernement "change d'avis puisque le précédent était calamiteux"

Alors que l'académie de médecine vient de préconiser le port généralisé de masque pendant la période de confinement et lors de sa levée, la question est déjà au cœur des critiques vis-à-vis du gouvernement. "À un moment donné, les masques n'étaient pas nécessaires. Il vaut mieux qu'ils changent d'avis puisque le précédent était calamiteux", a réagi Jean-Luc Mélenchon dans le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro ce dimanche. "S'il y en a de disponible, j'en porterai", a aussi précisé le leader insoumis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.