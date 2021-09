Jean-Paul Belmondo : l'adieu de ses proches

Dernier salut à l'artiste. La cérémonie vient de s'achever à Saint-Germain-des-Prés où vécut Jean-Paul Belmondo. Une famille soudée au moment dire adieu. Aujourd'hui, il était là. Alain Delon, rival autant qu'ami, indissociable de Jean-Paul Belmondo, soutenu par son fils Anthony, une présence rare et réconfortante pour le public. Et parce que c'est Bébel, personne ne manque à l'appel. Ses quelques fans sont invités à rentrer dans l'église. Derrière les barrières, ils sont des centaines venus de toute la France. Beaucoup sont là, faute d'avoir pu se recueillir hier soir aux Invalides. Jusqu'à tard dans la nuit, Jean-Paul Belmondo était avec son public. Des milliers de personnes ont patienté. Un dernier mot, une dernière prière pour saluer celui qui les a tant fait rire et tant rêver.