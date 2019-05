Jean-Yves Le Drian : "Les conseils aux voyageurs, que le ministère des Affaires étrangères diffusent régulièrement, doivent être respectés intégralement"

Depuis vendredi, plusieurs voix se sont élevées pour appeler les touristes à la responsabilité et souligner combien le prix de cette libération a été élevé. Deux militaires ont perdu la vie dans l'opération. Ce samedi 11 mai, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, s'est exprimé. "Les conseils aux voyageurs, que le ministère des Affaires étrangères diffusent régulièrement, doivent être respectés intégralement", a-t-il déclaré depuis l'aéroport militaire de Villacoublay. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.